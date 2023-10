Auto kracht auf der A8 bei Burgau mehrmals in die Leitplanke

Der Reifen eines Autos platzt, dann verliert der Fahrer die Kontrolle über den Wagen. Das Auto hat einen Totalschaden, nur eine Person wird verletzt.

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr ist das Auto eines 27-Jährigen auf der A8 zwischen den Ausfahrten Burgau und Günzburg wegen eines Reifenplatzers ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kam nach Angaben der Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Im Anschluss krachte das Fahrzeug zwei weitere Male in die Schutzplanke, bis das Fahrzeug komplett beschädigt auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen kam. Lediglich eine der drei Mitfahrerinnen wurde im Gesicht leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro, während sich der Schaden an den Schutzplanken ebenfalls auf mehrere tausend Euro belaufen wird. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeuges und Reinigung der Fahrbahn waren der mittlere und rechte Fahrstreifen für insgesamt 90 Minuten gesperrt. Dabei kam es zu einem Rückstau von etlichen Kilometern. (AZ)