Auto wird in Burgau beschädigt, Unfallfahrer flieht

In Burgau ist am Sonntagvormittag ein Auto von einem unbekannten Täter angefahren worden. Laut Polizei wurde der schwarze Ford Kombi, der auf einem Parkplatz in der Badstraße am stattfindenden Flohmarkt geparkt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug zwischen 9 und 10.30 Uhr angefahren und an der Frontstoßstange beschädigt. Dabei ist ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)

