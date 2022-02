Autofahrer bekommt gesundheitliche Probleme und fährt gegen Haus in Burgau

Ein 77-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Burgau auf der Straße Schmiedberg in Richtung Käppelestraße unterwegs gewesen, als er gesundheitliche Probleme bekam. An der Einmündung überquerte er die Käppelestraße geradeaus und stieß mit geringer Geschwindigkeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen ein Haus sowie ein Schild.

Foto: Mario Obeser