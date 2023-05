Autofahrer missachtet Vorfahrt von neunjährigem Radfahrer

Ein Kind wird bei einem Unfall in Burgau leicht verletzt. Ein 53-Jähriger missachtet in Burgau die Vorfahrt des Radfahrers.

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind hat sich am Dienstabend ereignet. Gegen 17.30 Uhr war laut Polizeibericht ein 53-Jähriger mit seinem Pkw auf der Frauenstraße in Burgau stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur Sophienstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten neun Jahre alten Radfahrers. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Kind erlitt durch den Sturz Schürfwunden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1100 Euro. (AZ)