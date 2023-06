Autofahrer schläft auf der A8 bei Burgau ein und verursacht Unfall

Sekundenschlaf war vermutlich die Ursache für einen Unfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der A8 bei Burgau ereignete. Eine Frau wurde dabei verletzt.

Am Sonntagmittag war ein 83-Jähriger mit seiner Beifahrerin auf der A8 Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Burgau kam er dann nach eigenen Angaben aufgrund Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit seiner rechten Fahrzeugseite auf die dortige Seitenschutzplanke, wo er bis zum Stillstand dahin schlitterte. Er und seine Beifahrerin konnten noch selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Weil die Beifahrerin über Nackenschmerzen klagte, wurde sie zur Untersuchung in die Uni-Klinik Ulm gebracht. Das Auto war selbst nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr Burgau hinzugerufen. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Schaden am Fahrzeug und an der Seitenschutzplanke auf etwa 5300 Euro. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)