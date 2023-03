Unfall: Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Burgau eine Radlerin

Eine 58-jährige Radfahrerin ist in Burgau auf dem Radweg in der Industriestraße unterwegs. Beim Zusammenstoß mit einem Auto wird sie leicht verletzt.

Am Samstagnachmittag ist in der Industriestraße in Burgau ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin passiert. Gegen 13.35 Uhr wollte laut Polizei ein 37-jähriger Autofahrer von der Industriestraße nach rechts in ein Firmengelände abbiegen. Dabei übersah er eine ihm auf dem Radweg entgegenkommende Radfahrerin.

Die 58-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr gegen die vordere linke Fahrzeugseite und stürzte vom Rad. Sie zog sich leichtere Verletzungen zu und begab sich selbständig in die Notaufnahme des Krankenhauses Günzburg. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)