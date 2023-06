Autofahrer verliert Bewusstsein und verursacht einen Unfall

Zwischen Konzenberg und Burgau hat es am Samstag einen Unfall gegeben. Der Schaden ist im vierstelligen Bereich.

Am Samstagvormittag fuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Konzenberg und Burgau. Vor einem dort befindlichen Kreisverkehr verlor der Mann kurzzeitig das Bewusstsein, wodurch er von der Fahrbahn abkam, ein Verkehrsschild erfasste und im Anschluss über die im Kreisverkehr befindliche Verkehrsinsel fuhr. Zur Sicherung auslaufender Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr Burgau mit 20 Personen an der Unfallstelle im Einsatz. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand laut Polizei ein Sachschaden am Fahrzeug sowie einem Verkehrsschild und der Bepflanzung der Verkehrsinsel in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)