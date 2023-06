Autofahrer zieht Dieselspur von Jettingen bis Kleinanhausen

Wie schnell sich seine Tanknadel nach unten bewegt, hat ein Autofahrer aus Kleinanhausen kaum bemerkt. Er verlor unbemerkt kilometerlang seinen Dieselkraftstoff.

Der Verursacher einer Dieselspur, die sich am frühen Nachmittag des Dienstags dem ersten Anschein nach von Burgau bis Kleinanhausen zog, war schnell ermittelt. Verständigt worden waren Beamte der Polizei Burgau, da ein Verkehrsteilnehmer an der Behelfsampelanlage an der Baustelle in der Ulmer Straße in Burgau einen Dieselfleck mit einer weitergehenden Dieselspur festgestellt hatte.

Straße musste von Jettingen bis Kleinanhausen gereinigt werden

Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilt, fuhren die Beamten der Dieselspur nach und trafen bei Kleinanhausen auf den Verursacher und dessen Auto. Wegen eines technischen Defektes leckte der Diesel aus dem Tank. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei verständigt. Diese stellte bei den Reinigungsarbeiten dann fest, dass die Spur bereits in Jettingen begonnen hatte. Nach Ende der Arbeiten konnte die Straße Richtung Günzburg wieder freigegeben werden. (AZ)