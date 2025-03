Autofahrerin beschädigt Verkehrsschild

Ein Autofahrerin hat am Freitag in Burgau ein Verkehrsschild beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, bog die 50-Jährige um 18.40 Uhr mit ihrem Auto von der Remsharter Straße nach links in die Dillinger Straße ab. Sie nahm offenbar die Kurve zu eng und fuhr deswegen über den dortigen Fahrbahnteiler. Dort beschädigte sie das angebrachte Verkehrszeichen. Der Schaden am Auto und am Verkehrszeichen dürfte sich auf etwa 3000 Euro belaufen. (AZ)

