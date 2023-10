Baby-Boom im Papageienhaus: In Burgau sind seltene Arten geschlüpft

Von Ralf Gengnagel - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Josef Guhm betreibt die größte Papageienzucht Süddeutschlands. Er hat 50 Jungtiere, um die er sich kümmert. Dabei macht er eine tragische Entdeckung.

Was Loriot einst über den Mops sagte, ist für Josef Guhm aus Burgau und seine Papageien gleichermaßen zutreffend: "Ein Leben ohne - Papageien - ist möglich, aber sinnlos." Der 65-jährige Rentner züchtet seit 1997 die exotischen Tiere und betreibt mittlerweile die größte Papageienzucht Süddeutschlands. Dort leben heute auf einer Fläche von 700 Quadratmetern rund 180 Papageien in Freiluftvolieren und Vogelhäusern. Und zurzeit ist bei ihm einiges geboten, denn gerade fiepsen rund 50 Papagei-Babys, um die sich der Züchter mit seiner Frau Franziska kümmert. Darunter sind seltene Arten. Einige Tiere werden von Hand aufgezogen und gefüttert. Guhm erzählt bei einem Besuch, warum ein Papageienbaby in seinem Leben niemals fliegen lernen wird.

Josef Guhm aus Burgau steht vor den Brutschränken in seinem Wohnzimmer und hat das Wohl der Papageienbabys im Blick. Foto: Ralf Gengnagel

Maxi ist 15 Jahre alt, sitzt auf Guhms Schulter und sträubt sein Gefieder. Mit seinem zahmen Lieblings-Haus-Papageien versteht Josef Guhm sich prächtig. Er ist immer mit dabei, wenn der Züchter sich um die große Schar der Babypapageien kümmert. Die sind bei den Guhms sogar im Wohnzimmer untergebracht. Neben der Schrankwand türmt sich eine Apparatur vollautomatischer Wärmeschränke, in denen es sich der Nachwuchs bei 35 Grad Celsius kuschelig gemütlich gemacht hat.

