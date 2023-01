Bald geht es nur noch mit Tempo 30 durch Limbach

Plus Tempo 30 für Limbach und mehr Sicherheit für Radfahrer auf den Straßen von Burgau haben die Mitglieder des Bauausschusses beschlossen.

Im Jahr 2021 startete der Deutsche Städtetag die Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten". Die Initiative bekennt sich zur Mobilitätswende und fordert den Gesetzgeber auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten. Bis Dezember 2022 haben sich 360 Kommunen dieser Initiative angeschlossen. Aus dem Landkreis Günzburg ist keine Stadt oder Gemeinde dabei.