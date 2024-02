Burgau

Bauarbeiten rund um die Brementalstraße gehen bald weiter

Plus Beim derzeit größten Straßbenbauprojekt der Stadt Burgau ist während der Wintermonate Ruhe eingekehrt. Bald geht es weiter.

Von Ralf Gengnagel

Im vergangenen Jahr begann die große Baumaßnahme im Bereich der Markgrafenstraße, Brementalstraße, Christoph-von-Schmid-Straße und "Am Herrenweg". Der Straßenausbau, bei dem auch die Mischwasserkanäle und die Wasserleitungen erneuert werden, erfolgt in acht Bauabschnitten. Wie es nach der Winterruhe weitergeht und was der Bau- und Umweltausschuss zusätzlich für den Bauabschnitt 5 "Am Herrenweg" beschlossen hat.

Während der erste Bauabschnitt südlich der Polizeiinspektion Burgau an der Augsburger Straße abgeschlossen ist, befinden sich die Bauabschnitte 2 und 3 ebenfalls auf der Zielgeraden. Die Arbeiten im Bereich Brementalstraße bis auf Höhe des Eisstadions sowie die Kreuzung am Eisstadion sollen bis Ende März und Ende April abgeschlossen sein. Mit den steigenden Temperaturen endet auch die Winterpause auf der Baustelle und die Straßenbauarbeiten werden wieder aufgenommen. Zwischenzeitlich hat der Bauhof der Stadt Burgau an den "provisorischen" Straßenabschnitten der Winterruhe Ausbesserungsarbeiten vorgenommen und Schlaglöcher geebnet, wie Bürgermeister Martin Brenner (CSU) auf Nachfrage mitteilte. Im vierten Bauabschnitt, der Ende April beginnen soll, wird an der Markgrafenstraße westlich der Polizei bis Ende Mai gebaut. Mit dem Auslauf der Sommerferien wird die Straße "Am Herrenweg" und der Kreuzungsbereich Brementalstraße und Christoph-von-Schmid-Straße hergestellt. Die Bauarbeiten in diesem Bereich werden sich voraussichtlich bis Mitte Dezember hinziehen. Temporäre Einschränkungen sind während der Bauarbeiten nicht zu verhindern. Alle Beteiligten, im Besonderen die beauftragte Baufirma, versuchen, die Einschränkungen und Behinderungen so gering und kurz wie möglich zu halten, heißt es aus dem Rathaus.

