Behindertenparkplatz an Kapuziner-Halle durch städtisches Personal blockiert

Plus Ein Burgauer Stadtratsmitglied hat das in der jüngsten Sitzung moniert. Dabei hatte unsere Redaktion schon vor längerer Zeit darauf hingewiesen.

Bereits im Interview zu seiner 100-Tage-Bilanz nach dem Amtsantritt als Bürgermeister hatte unsere Redaktion Martin Brenner ( CSU) darauf aufmerksam gemacht, dass städtische Mitarbeiter während Sitzungen in der Kapuziner-Halle des Öfteren auf den Behindertenparkplätzen stehen. Er hatte geantwortet, das könne dann vorkommen, wenn man etwas vom Rathaus dorthin transportiert. Ein Platz sei immer frei. Aber grundsätzlich solle sich jeder an die Vorschriften halten. Seither hat sich jedoch nichts geändert: Nach wie vor ist oft mindestens ein Behindertenparkplatz während Sitzungen blockiert.