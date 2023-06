Burgau

vor 32 Min.

Spaß und Spiele: Beim Burgauer Storchenfest 2023 passt alles zusammen

Plus Beim Familientag am Nachmittag standen Spaß und Spiele rund um den Storch im Mittelpunkt. Am Abend war Live-Musik in der Burgauer Innenstadt angesagt.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Dass es in Burgau klappert, das ist bekannt. Immerhin halten sich in Burgau, Ober- und Unterknöringen an die 20 Storchenpaare auf und hinzu kommt noch der Nachwuchs. Wenn dann auch noch Storchenfest ist und sich alles um die Storchenvögel dreht, dann klappert es erst recht. So lautet auch das Motto: Es klapp(er)t in Burgau. Und geklappt hat es auch mit dem Wetter. Burgauer Geschäfte, Vereine, Kindergärten und weitere Mitwirkende sorgten für Spaß und Spiele, zudem gab es schöne Preise zu gewinnen. Rundum zufriedene Gesichter bei der dritten Auflage des Burgauer Storchenfests, welches der Handels- und Gewerbeverein Burgau (HGV) wieder in Zusammenarbeit mit der Stadt Burgau auf die Beine gestellt hatte.

Schon zu Beginn war die Burgauer Innenstadt gefüllt mit Familien mit Kindern, viele samt Kinderwagen oder Leiterwagen im Schlepptau. Dann hieß es: Stempelkarte besorgen, bei der Storchenrallye mitmachen und sich an den einzelnen Stationen einen Stempel holen. Dazu hatten sich die Beteiligten eine ganze Menge einfallen lassen, bei den verschiedensten Spielen war der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Und immer wieder der Storch: ob beim Transportieren eines Stofffrosches oder einer Stoffkröte in der Konstruktion eines Storchenschnabels – Störche essen ja auch Frösche und Kröten – oder beim Angeln mit der Storchenangel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen