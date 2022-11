Burgau

06:00 Uhr

60 Jahre verheiratet: Beim Federballspielen haben sie sich kennengelernt

Plus Aloisia und Donat Schädle aus Burgau feiern Diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren haben sie in der Krankenhauskapelle in Illertissen geheiratet.

Aloisia und Donat Schädle kommen eigentlich aus Illertissen. Aber sie leben schon seit 40 Jahren in Burgau. "Donat" leitet sich von dem lateinischen Vornamen "Donatus" ab und Aloisia Schädle ist im Bekanntenkreis die "Liesl". "Wir waren in der Verwandtschaft so viele 'Aloisias', darum bin ich für alle die 'Liesl'", verrät sie. Am Mittwoch feiert das Ehepaar Diamantene Hochzeit.

