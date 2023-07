Burgau

06:00 Uhr

Beim Markgrafafescht ist in Sachen Sicherheit nichts dem Zufall überlassen

Plus Noch ein Tag, dann wird das Markgrafafescht in Burgau eröffnet. Tausende Menschen werden während der Festtage erwartet. Doch wie steht es um die Sicherheit?

Von Ralf Gengnagel

Es liegt in der Burgauer Innenstadt schon Festatmosphäre in der Luft. Jeder kann es sehen und spüren, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Markgrafafescht eröffnet wird. Vorfreude und Feierlaune auf das historische Spektakel machen sich nach sechs langen Jahren immer mehr unter den Burgauerinnen und Burgauern breit. Doch das bevorstehende Markgrafafescht lässt sich unter zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten: Da gibt es auf der einen Seite die Vorfreude auf ein tolles Fest. Und dann gibt es da noch diejenigen, die für die Sicherheit Verantwortung tragen und alles daran setzen, dass es ein tolles Fest bleibt. Stadt, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren haben ein Sicherheitskonzept verfeinert, damit das Feiern so wird, wie man es sich wünscht.

"Die oberste Prämisse liegt auf der maximal höchsten Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher sowie aller Standbetreiber und Akteure", sagte der Leiter des Festkomitees und Kulturamtsleiter Stefan Siemons. Bis zu fünf Sicherheitsgespräche hat es deshalb mit der Stadt Burgau, dem Festkomitee und den Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr gegeben. Erfahrungswerte habe man mit Großveranstaltungen in Burgau ja bereits viele, erklärte Siemons. Trotzdem müssen Sicherheitskonzepte immer verfeinert, an jeweilige Situationen angepasst und neu bewertet werden. Wo stehen welche Stände? Wo werden Wege für den Rettungsdienst vorgesehen? Mit welchen Besucherzahlen ist zu rechnen und welche Risiken sind einzuschätzen.

