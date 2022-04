Burgau

vor 32 Min.

Beim Musikkabarett von Martin Schmitt kommt das Publikum außer Atem

Martin Schmitt begeisterte in der Kapuzinerhalle in Burgau mit einem vielfältigen Programm voller atemberaubender Höhepunkte.

Plus Pianist und Sänger Martin Schmitt zaubert mit "Jetzt ist Blues mit lustig" ein zweistündiges Programm in Burgau auf die Bühne.

Von Gertrud Adlassnig

Martin Schmitt ist ein Ausnahmekünstler. Das konnte er auch in der Burgauer Kapuzinerhalle unter Beweis stellen, bei seinem nach zweimaliger Corona-Absage endlich erfolgten Auftritt. Ein Flügel, ruhige Beleuchtung, ein schwarzes Outfit, das reicht Martin Schmitt, um ein abendfüllendes Programm darzubieten. Der Münchner ist kein Fremder in Burgau, zahlreiche Besucher seines Programms „Jetzt ist Blues mit lustig“ sind Wiederholungstäter - kein Wunder, denn Martin Schmitt hat durchaus Suchtpotenzial. Der geniale Musiker und Wortkünstler, der als Pianist, Sänger und Kabarettist ein zweistündiges Programm auf die Bühne zaubert, in dem es keinen Stillstand, keine geistige oder akustische Verschnaufpause gibt, zieht sein Publikum unwiderstehlich in seinen Bann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .