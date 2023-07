Beim Trampolinspringen verletzt: Bub wird in Kinderklinik geflogen

Ein Elfjähriger in Burgau kommt beim Springen auf dem Trampolin unglücklich auf dem Rücken auf. Der Rettungshubschrauber muss kommen.

Am Samstag gegen 12.30 Uhr befanden sich ein Elf- und und ein Zwölfjähriger Junge in einem Trampolin beim Springen. Das Trampolin stand laut Polizei im Garten des Zwölfjährigen. Der Jüngere der beiden kam beim Springen so unglücklich auf dem Rücken auf, dass er starke Schmerzen verspürte. Da zunächst schwerere Verletzungen im Rücken-/Nackenbereich nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen. (AZ)