Beispiele für flexibles Arbeiten im Landkreis Günzburg gesucht

Der Landkreis Günzburg sucht nach positiven Beispielen für flexibles Arbeiten und ruft deshalb dazu auf, dass Menschen ihre Erfahrungen teilen.

Im Dienstleistungsbereich ist flexibles Arbeiten laut einer Pressemitteilung des Landkreises Günzburg mittlerweile mit Homeoffice und anderen Lösungen weitverbreitet. Doch auch in Industrie und Handwerk gebe es viele positive und zum Teil sehr individuelle Beispiele, wie Unternehmen ihre Bedürfnisse und die ihrer Arbeitnehmer in Einklang bringen können. Im Kloster Wettenhausen fand deshalb ein Workshop statt, bei dem es um den Erfahrungsaustausch zu Herausforderungen und Möglichkeiten der Flexibilisierung der Arbeitszeiten in Handwerks- und produzierenden Betrieben und die Erarbeitung von „Good Practices“ ging.

Zusätzlich zu den Erkenntnissen aus dem moderierten Workshop soll eine Beispielsammlung zusammengestellt werden. Deshalb sucht die Landkreisverwaltung nach Experten, die sich in Handwerk oder Industrie bereits auf den Weg der Arbeitszeitflexibilisierung gemacht haben. Auch Beispiele für flexible Arbeitsorte werden gesucht. Zu den Themenschwerpunkten der gesuchten "Good Practices" gehören etwa flexible Arbeitszeiten am Bau, in der Produktion, Bürogestaltung nach Corona, erfolgreiche Beispiele für die Vier-Tage-Woche oder Ausbildungen in Teilzeit. Aber auch "Workation", also Arbeiten aus dem Ausland, kann einen Schwerpunkt darstellen.

Wer bereit ist, seine Erfahrungen zu teilen und damit am Projekt „Zukunft der Arbeit“ mitzuwirken, kann formlos an Projektleiterin Dagmar Derck vom Regionalmarketing Günzburg unter der E-Mail-Adresse d.derck@landkreis-guenzburg.de schreiben. Diese Beispiele sollen Anfang 2024 digital veröffentlicht werden.

Das Projekt findet im Rahmen der Regionalmanagement-Initiative für den Landkreis Günzburg, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, statt. Mehr Informationen gibt es unter www.guenzburg-meinlandkreis.de/zukunftderarbeit. (AZ)

