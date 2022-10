Burgau

07:10 Uhr

Betreuungssituation in Burgauer Kitas bleibt weiterhin angespannt

Noch dauert es, bis in der Stadt Burgau der Bau eines neuen Kindergartens fertiggestellt ist. Die Betreuungssituation ist mehr als angespannt. Die Plätze in den Kitas sind bis zum Anschlag voll.

Plus Plätze in Kindertageseinrichtungen in Burgau sind Mangelware und restlos vergeben. Der Versuch eine Notgruppe einzurichten, scheiterte. Doch bald soll sich die Lage entspannen.

Der Stadtrat der Stadt Burgau hat in seiner Sitzung über die Entwicklung der Anzahl der Kindergarten- und -krippenkinder informiert. Stadtkämmerer Tobias Menz stellte dem Gremium die aktuellen Zahlen vor und schickte nüchtern voraus: "Wir sind bis auf den Anschlag voll".

