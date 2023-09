Betrug: Fußballfan erhält nur eine Fotografie von seinem Ticket

Ein Mann kaufte online ein Ticket für ein Fußballspiel, doch erhielt nur ein Foto. Weil er damit nicht ins Stadion eintreten durfte, erstattete er Anzeige.

Ein Fußballfan ist einem Betrug aufgesessen. Der Mann kaufte laut Polizeibericht bei einem bekannten Onlineportal Eintrittskarten für das Fußballspiel FC Bayern gegen Bayer Leverkusen in der Allianzarena in München. Allerdings versandte der Empfänger des Geldes nicht die originalen Onlinetickets, sondern lediglich eine Fotografie. Mit dieser konnte der Fan jedoch nicht ins Stadion. Der Geschädigte, der einen Schaden in Höhe von 80 Euro erlitt, erstattete Anzeige bei der Polizei Burgau. Welche Mannschaft der Mann unterstützen wollte, ist nicht bekannt. (AZ)