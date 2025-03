Betrug mit Fake-Artikeln auf Rastplätzen: Frau fliegt an der A8 auf

Eine Streife der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg hat am Montagabend an der A8 Höhe Burgau einen Mietwagen kontrolliert. In dem Fahrzeug saßen zwei Männer und eine Frau, die angaben, auf dem Weg nach München zu sein. Im Rahmen der Schleierfahndungskontrolle wurden die mitgeführten Sachen überprüft, wobei die Frau einen mittleren vierstelligen Geldbetrag in 50 Euro Noten sowie eine Tasche mit augenscheinlich 15 hochpreisigen Parfums dabeihatte. Ein Kaufnachweis fehlte hier laut Bericht der Polizei, wobei die 45-jährige Frau gegenüber den Beamten äußerte, dass sie alles für 100 Euro auf dem Flohmarkt gekauft hätte. Bei genauerer Inaugenscheinnahme bemerkten die Beamten, dass es sich bei den Parfums um Plagiate handelte, die täuschend echt aussahen. Eine Überprüfung der Frau im polizeilichen Ermittlungsbestand ergab dann auch, dass bereits mehrfach gegen sie wegen Betrugs im Zusammenhang mit gefälschten Artikeln und deren Verkauf auf Autobahnrastplätzen ermittelt wurde. Die Plagiate wurden sichergestellt und gegen die 45-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei und Verstoßes gegen das Markengesetz eingeleitet. (AZ)

