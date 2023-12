Betrunkener Falschfahrer leistet Widerstand und verletzt Ärztin

Ein 34-Jähriger war auf der A8 auf der falschen Fahrbahn unterwegs. Die Polizei machte den Fahrer ausfindig. Nun laufen mehrere Anzeigen gegen ihn.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei einen Falschfahrer auf der A8 gestoppt. Kurz nach Mitternacht wurde der Einsatzzentrale der Polizei der Falschfahrer durch einen Verkehrsteilnehmer zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau mitgeteilt. Daraufhin wurden laut Polizeibericht durch mehrere Streifenbesatzungen der Verkehrspolizei Günzburg und der umliegenden Dienststellen sowohl Verkehrsmaßnahmen als auch die Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten den beschriebenen Pkw auf der A8 in Fahrtrichtung München, auf der "richtigen" Fahrbahn, fest. Das Fahrzeug war mit eingeschalteter Warnblinkanlage und geringer Geschwindigkeit auf dem Seitenstreifen unterwegs.

Der mutmaßlich betrunkene Falschfahrer leistete Widerstand

An der nächstgelegenen Autobahnausfahrt kontrollierten die Beamten den Fahrer und stellten Alkoholgeruch fest. Der 34-jährige Fahrer zeigte sich nach Angaben der Polizei sofort unkooperativ und weigerte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Unter Anwendung von Zwang brachten die Polizeibeamten den Mann aus dem Fahrzeug und brachten ihn in für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus. Auch hier widersetzte sich der Mann massiv laut Polizeibericht gegen die Maßnahme. Zudem bespuckte und beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten. Während der Blutentnahme verletzte der Mann mit seinen Widerstandshandlungen eine Ärztin leicht. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher und leiteten gegen den 34-Jährigen mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ein. (AZ)