Betrunkener Jugendlicher versucht Alkohol zu stehlen

Der junge Mann war bereits stark alkoholisiert, als er in einem Verbrauchermarkt mehr Getränke zu stehlen versuchte. Den Laden darf er nicht mehr betreten.

Alkoholischen Nachschub hat sich laut Polizeibericht offenbar ein 18-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Burgauer Industriestraße besorgen wollen. Er nahm eine Flasche hochprozentigen Alkohols sowie drei alkoholische Mischgetränke an sich und passierte damit den Kassenbereich. Dort wurde er vom Detektiv des Marktes angesprochen. Bei der polizeilichen Aufnahme des Diebstahles fiel den Beamten nach eigenen Angaben ein starker Alkoholgeruch beim Beschuldigten auf. Ein Test am Alkomaten erbrachte einen Wert von über zwei Promille. Der Mann erhält nun eine Anzeige, zudem wurde ihm ein Hausverbot ausgesprochen. Der Warenwert betrug knapp über 30 Euro. (AZ)