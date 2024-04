Betrunkener Lastwagenfahrer verursacht Unfall

Auf der Autobahn kurz vor Burgau kam am Dienstagmorgen ein Lastwagenfahrer von der Fahrbahn ab. Der 55-Jährige war offensichtlich alkoholisiert.

Am Dienstag war ein 55-jähriger bulgarischer Berufskraftfahrer am frühen Morgen mit seinem Sattelzug auf der A8 Richtung Stuttgart unterwegs. Ein paar Kilometer nach der Anschlussstelle Burgau kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und verursachte am Grünstreifen und der Böschung einen Flurschaden.

Gesamtschaden von 40.000 Euro

Die eintreffende Streife der Verkehrspolizei Günzburg stellte bei dem leichtverletzten Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine deutliche Alkoholisierung von mehr als einem Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten und den Führerschein sicherstellten. Die Verkehrspolizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 40.000 Euro. Zur Bergung des Sattelzuges am Dienstagvormittag musste die Fahrbahn über mehrere Stunden teilweise gesperrt werden, was durch den Autobahnbetreiber Pansuevia abgesichert wurde. Gegen den Fahrer leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (AZ)