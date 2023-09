Betrunkener Radler verletzt sich in Burgau schwer

Der Unfallgegner eines Radfahres war der Bordstein – er fuhr dagegen und stürzte. In seinem Blut waren mehr als zwei Promille Alkohol.

Zu einem Unfall mit einem betrunkenen Radfahrer kam es am Sonntagabend gegen 21 Uhr in Burgau. Der Mann befuhr mit seinem E-Bike die Käppelestraße Richtung Friedhof. Auf Höhe der Friedhofstraße wollte er wenden und wieder Richtung Innenstadt fahren. Dabei fuhr er gegen den Bordstein und verlor das Gleichgewicht. Beim Sturz verletzte er sich schwer. Er erlitt einen Kieferbruch sowie Schürfwunden an Mund, Stirn und Händen. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da die Streifenbesatzung bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Radfahrer feststellte, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser erbrachte einen Wert von knapp über zwei Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)