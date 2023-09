Betrunkener schlägt in Burgau auf Auto ein

In Burgau wird eine Autofahrerin zum Anhalten gezwungen. Ein alkoholisierter Mann schlägt danach auf die Motorhaube ein.

Am Montag meldete sich eine Autofahrerin bei der Polizei und teilte mit, dass sie mit ihrem Auto in der Käppelestraße in Burgau unterwegs gewesen ist. Auf Höhe der dortigen Eisdiele sei vor ihr eine männliche Person auf die Straße getreten und zwang sie zum Anhalten. Ohne etwas zu sagen, schlug er mit der flachen Hand auf die Motorhaube, wodurch mehrere Dellen entstanden.

Alkoholtest ergibt Wert von mehr als zwei Promille

Die Polizeibeamten konnten den Mann in unmittelbarer Nähe antreffen. Ein Test am Alkomaten zeigte einen Wert bei dem Mann von über zwei Promille. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis, zudem wurde eine Anzeige unter anderem wegen Sachbeschädigung erstellt. Der durch ihn angerichtete Schaden beträgt circa 2000 Euro. (AZ)