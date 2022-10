Burgau

Bettler und Bettlerin bestehlen in Burgau einen Rentner

Zwei Bettler nutzten in Burgau die Gutmütigkeit eines 71-Jährigen aus und haben ihn bestohlen.

Ein 71-Jähriger will zwei Menschen helfen, denen es anscheinend nicht gut geht. Sie in die Wohnung in Burgau zu lassen, erweist sich im Nachhinein als Fehler.

Ein 71-jähriger Rentner wurde am späten Donnerstagnachmittag Opfer eines Diebstahls. Eine Bettlerin und ein Bettler zeigten dem Geschädigten einen Zettel und baten ihn um Hilfe. Nachdem er die beiden Bettler in seine Wohnung gelassen hatte, lenkte die Frau den Rentner ab, während ihr Begleiter sämtliche Zimmer nach Bargeld durchsuchte. Es wurde insgesamt 135 Euro Bargeld entwendet.(AZ)

