Bevölkerung soll die Zukunft der Stadt Burgau mitgestalten

Die Stadt Burgau will ein Konzept für die Stadtentwicklung erarbeiten. Mit einer Auftaktwerkstatt sollen nun auch Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden.

Das Leben heute ist geprägt von einer Zeit, in der sich vieles wandelt und die Menschen und Städte sich vielfältigen Herausforderungen stellen müssen – sei es der demographische Wandel, die fortschreitende Digitalisierung, die Energie- und Mobilitätswende oder die Auswirkungen des Klimawandels. Damit einher gehen notwendige Maßnahmen zur Stadtsanierung. Die Stadt Burgau will mit einem Expertenteam ein Konzept für die Zukunftsentwicklung der Stadt erarbeiten. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Burgau sollen in einem Workshop die Möglichkeit haben, sich an den Brennpunktthemen zu beteiligen.

Die Stadt Burgau hat das Büro Schirmer Architekten + Stadtplaner GmbH zusammen mit WGF Landschaft GmbH mit der Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts mit vorbereitenden Untersuchungen beauftragt. In dieser Konzeption sollen die Entwicklungsleitlinien für die Stadtentwicklung der nächsten zehn bis 15 Jahre definiert und eine Grundlage für zukünftige Fördergelder aus der Städtebauförderung geschaffen werden.

Planungsdialog mit der Bevölkerung auch virtuell erwünscht

"Die Bürgerinnen und Bürger kennen ihre Stadt am besten", sagt Bürgermeister Martin Brenner (CSU). Sie leben und arbeiten hier, kennen die schönen und weniger schönen Orte, sie wissen was funktioniert und was nicht. Damit Visionen und Ideen der Bürgerinnen und Bürger, wie sich die Markgrafenstadt in der Zukunft entwickeln könnte, nicht verloren gehen, sollen sie in einem Bürgerworkshop am Montag, 26. Juni um 19 Uhr in der Kapuziner-Halle auch zu Wort kommen. Im Rahmen dieser Auftaktwerkstatt möchte die Stadtverwaltung einerseits über das Projekt informieren, aber gerade auch die Sicht der Bürgerinnen und Bürger auf die Stadt Burgau erfahren. Wo liegen die Stärken, die Schwächen und was sind wichtige Zukunftsthemen?

Im Anschluss an den Workshop startet eine projektbegleitende Online-Beteiligung. Eine virtuelle Plattform steht für mehrere Wochen bereit, um Anregungen und konkrete Ideen in einer Stadtkarte einzutragen. Weitere Informationen sind über die Webseite der Stadt Burgau zu finden. (AZ/rag)