Burgau : Bis auf einen Meter aufgefahren, Leichtkraftrad muss ausweichen

Burgau

Bis auf einen Meter aufgefahren, Leichtkraftrad muss ausweichen

Ein 15-Jähriger soll zwischen Scheppach und Burgau Opfer eines Nötigungsdelikts im Straßenverkehr geworden sein. Gegen den überholenden Pkw-Fahrer wird ermittelt.
    Die Polizei ermittelt wegen Nötigung.
    Die Polizei ermittelt wegen Nötigung. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Bei der Polizeiinspektion Burgau ist am Mittwochabend eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr erstattet worden. Der 15-jährige Geschädigte war laut Bericht der Beamten gegen 21.45 Uhr mit seiner gleichaltrigen Sozia mit einem Leichtkraftrad auf der Ortsverbindungsstraße Scheppach-Burgau, die in die Karlsbader Straße mündet, unterwegs. Auf der schmalen Straße ist eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h erlaubt. Der Geschädigte soll nach eigenen Angaben mit etwa 30-35 km/h in Richtung Burgau gefahren sein, als sich von hinten ein schnellerer Pkw mit Fernlicht näherte. Der Pkw fuhr dann laut Bericht bis auf einen Meter auf, gab dann Gas und überholte das Kraftrad mit sehr knappem Abstand. Der Fahrer des Leichtkraftrades habe, um nicht angefahren zu werden, nach rechts ausweichen müssen. Der Geschädigte konnte das Kennzeichen des Pkw ablesen. Gegen den Fahrer wird wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. (AZ)

