Blechbläser, Gesang und besinnliche Texte beim Adventskonzert in Burgau

Ein Dreiergespann, eine Kooperation von den Handschuhmachern, dem Kirchenchor und dem Neuen Theater Burgau, gestaltete in diesem Jahr das Adventskonzert in Burgau.

Das jährliche Adventskonzert der Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau und des Kirchenchors Burgau wurde dieses Jahr um Dörte Trautzeddel vom Neuen Theater Burgau ergänzt. Mit besinnlichen Texten setzte dieses Dreiergespann so nach zweijähriger pandemiebedingter Pause einen zusätzlichen Akzent zum musikalischen Programm der Kapelle und des Chors, welches dieses Jahr unter dem Motto „Advent – auf was warten wir eigentlich“ stand.

Nach begrüßenden Worten des Hausherrn, Stadtpfarrer Simon Stegmüller, wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher von einem Blechbläserensemble festlich empfangen, bevor die Dirigentin Tanja Weiß mit den Stücken „Polarexpress“ und „Christmas at the movies“ die Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ in bekannte Töne hüllte. Der Kirchenchor Burgau unter der Leitung von Claudia Smalko schloss sich daran mit einem gesanglichen Dreierblock aus „La lune“, „Tochter Zion“ und „Öffnet eure Tore ihr Fürsten“ aus der bekannten Adventsmesse von Mayrhofer an.

Momente der Besinnlichkeit mit Bläsern, Gesang und Texten

Nach einem kurzweiligen Text des Neuen Theaters setzten die Handschuhmacher dann zum instrumentalen Mittelpunkt des Konzertes an: „Cry of the last unicorn“ von Rossano Galante. Mal leise, mal rasant erzählt dieses Stück die Geschichte des Zeichentrickklassikers „Das letzte Einhorn“ nach, welcher von der Reise und den Abenteuern dieses Tieres handelt. Nach kurzer Verschnaufpause taten sich dann Chor und Kapelle zusammen, um mit dem gemeinsam aufgeführten Stück „For the beauty of the earth“ den Höhepunkt des Adventskonzerts zu setzen. So setzten sich Instrumente und Stimmen zu einem wohlklingenden Ganzen zusammen und verschafften den Konzertgästen einen Moment der Besinnlichkeit. Nach zwei Stücken des Klarinettenensembles der Handschuhmacher, „Hallelujah“ von Leonard Cohen, sowie „Küss mich, halt mich, lieb mich“ aus dem Film „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ schloss Claudia Smalko mit Ihren Sängerinnen und Sängern den gesanglichen Part mit „Panis angelicus“ sowie dem „Abendlied“ von Rheinberger ab.

Tanja Weiß setzte mit dem Lied „Rudolph the red nosed reindeer“ zum Abschluss noch schwungvolle Klänge in die gut besetzte Kirche, ehe „Merry christmas everyone“ von Steven Reineke das Konzert mit bekannten Weihnachtsklängen abrundete. In seiner Verabschiedung bedankte sich der Vorsitzende der Musikvereinigung der Handschuhmacher, Michael Fritz, sowohl bei Stadtpfarrer Simon Stegmüller für das Ermöglichen des Konzertorts als auch bei den Mitwirkenden sowie allen Besucherinnen und Besuchern. „Hierauf mussten wir nunmehr zwei Jahre warten! Zwei Jahre, in denen es still war um die Blasmusik!“, so Fritz vor der Zugabe „Stille Nacht“. (AZ)