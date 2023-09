Burgau

15:12 Uhr

Brandstifter in Burgau: Ermittler rätseln über das Motiv

Mehrere Brände musste die Feuerwehr in einer Nacht im Juni in der Burgauer Innenstadt löschen. Da es auch in einem Wohnhaus brannte, wurden die Bewohner über Leitern gerettet.

Inzwischen sitzt ein 23-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft, der für die Brandserie in Burgau verantwortlich sein soll. Was ihm vorgeworfen wird.

So wirklich passen diese Gegenstände nicht zusammen: ein Kinderfahrradanhänger, ein Stuhl, eine Holzpalette mit Mörtelsäcken, ein Kinderwagen und ein Elektrokleinstfahrzeug. All das soll unter anderem von einem jungen Mann in Burgau in Brand gesetzt worden sein. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Dienstag mitgeteilt hat, konnte die Kriminalpolizei Neu-Ulm nach intensiven Ermittlungen einen 23-Jährigen ausfindig machen, der den Sachschaden von rund 200.000 Euro verursacht und der Feuerwehr Burgau einen der extremsten Einsätze der vergangenen Jahre bereitet haben soll. Doch was war sein Motiv?

Es war die Nacht vom 18. Juni, als gegen 2.30 Uhr die brennenden Reste eines Kinderfahrradanhängers und eines Stuhls zwischen zwei Gebäuden in der Stadtstraße in Burgau festgestellt worden sind. Die Feuerwehr löschte die Gegenstände schnell, wie sie damals berichteten. Doch kurze Zeit darauf wurde erneut ein Brand entdeckt, und wenige Zeit später sind erneut zwei Feuer in der Innenstadt ausgebrochen. Hierbei handelte es sich um ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses und um einen Holzverschlag direkt oberhalb des Kellers. Bei diesen beiden Bränden wurden nach damaligen Angaben der Beamten drei Bewohner durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Für die Einsatzkräfte war schnell klar: Diese Reihe an Bränden war kein Zufall. Und es blieb nicht dabei: Nicht einmal zwei Wochen später soll der Verdächtige in der Mühlstraße ein Elektrokleinstfahrzeug angezündet haben, wie Isabel Schreck von der Polizeipressestelle auf Nachfrage nach den Einzelvorfällen mitteilt.

