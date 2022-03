Burgau

vor 36 Min.

Burgau zapft für den Breitbandausbau verschiedene Fördertöpfe an

Plus Der weitere Ausbau mit Glasfaserkabeln kommt die Stadt teuer zu stehen. Was Burgau tut, um sich nicht in millionenschwere Unkosten zu stürzen.

Von Walter Kaiser

Es geht um eine Menge Geld. Schätzungsweise 9,5 Millionen Euro dürfte nach heutigem Stand der weitere Breitbandausbau mit Glasfaserkabeln in Burgau kosten. Der Ausbau – und sei er noch so teuer - sei unerlässlich, da künftig immer noch größere Datenmengen via Internet verschickt würden, erklärte Jürgen Schuster, der Geschäftsführer der Firma Corwese, im Burgauer Stadtrat. Der wiederum beschloss, nicht nur den bayerischen Fördertopf anzuzapfen, sondern auch den wesentlich attraktiveren des Bundes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .