"Brezga raus, hio": Burgauer Kinderbrotspeisung etwas anders

Nachdem der jahrhundertealte Brauch der Kinderbrotspeisung in Burgau 2021 ausfallen musste, wurde jetzt wieder gefeiert - angepasst an die Pandemie-Regeln.

Normalerweise zieht der Trommler-Albert am Rußigen Freitag mit den Kindern durch die Burgauer Innenstadt. Mit ihren "Faschingssprüchla" fordern diese die Geschäftsleute auf, Brezen, Krapfen und Süßigkeiten aus den Fenstern zu werfen. 2020 gab es pandemiebedingt keine Kinderbrotspeisung, in diesem Jahr fand sie wieder statt - ein bisschen anders wie gewohnt und coronagerecht.

Der Trommler-Albert, begleitet vom Faschingszugkomitee der Stadt Burgau, besuchte nämlich die Kinder und verteilte das, was sie sonst in den Straßen der Markgrafenstadt gesammelt hätten, an Ort und Stelle. Die freuten sich genauso und das "Burga zua" und "Brezga raus" hatten sie samt der Faschingsrufe nicht verlernt.

Zuerst die Kindergärten, dann die Grundschulen in Burgau

Am Gumpigen Donnerstag war der Trommler-Albert bereits zu den drei Kindergärten gezogen, am Freitag erwarteten ihn dann die Kinder der Grundschule in Burgau und in Unterknöringen. Mit dabei waren auch Stadtsoldaten und Mitglieder der Faschingsgesellschaft Burgavia.

1594 wurde die Kinderbrotspeisung erstmals urkundlich erwähnt und ist damit mehr als 400 Jahre alt. Der schöne Brauch müsse gepflegt werden und auch weiterhin Bestand haben, betonte Burgaus Bürgermeister Martin Brenner. (wpet)