"Brezga raus, hio": Kinderbrotspeisung mit Hunderten von Grundschülern

Die Kinderbrotspeisung gehört zu den Höhepunkten im Burgauer Fasching. Nachdem sie im vergangenen Jahr in abgespeckter Form stattfand, wurde jetzt wieder kräftig gefeiert.

Mit Pickelhaube, Säbel und natürlich seiner Trommel, so steht Bernd Burkhardt alias Trommler-Albert als historischer Stadtpolizist vor den Kindern der Grundschule Burgau und befreit sie aus den Klassenzimmern. Und das ganz zur Freude der rund 370 Schülerinnen und Schüler, die ihm ohne mit der Wimper zu zucken folgten. In Begleitung mit den Stadtsoldaten, den Handschuhmachern, dem Faschingskomitee Burgau und der Faschingsgesellschaft Burgavia machte sich der Zug auf den Weg in den Ortskern der Marktgrafenstadt, um mit lauten "Hio"-Rufen den Geschäftsleuten Süßigkeiten zu entlocken.

„Burga zua, Burga zua, ohne Schtrömpf ond ohne Schua“ schallt es am Rußigen Freitag in den Straßen der Burgauer Innenstadt. Aus den Fenstern jubeln die Burgauer der Kinderschar zu, werfen Gummibärchen und Schokoriegel in die Luft, die von den maskierten Schülerinnen und Schülern eifrig aufgeklaubt und in ihre Tüten gesteckt werden. Immer dicht gedrängt um den Trommler-Albert, den auch die achtjährige Sarah anhimmelt: "Der sieht toll aus und da bekommt man ganz viele Süßigkeiten."

Der Trommler-Albert übte mit den Schülern, damit die "Sprüchla" sitzen

.Je nach Geschäft werden andere Sprüche gerufen. Die Rufe über den „Expeditor, der beim Vogele wohnt“ bis hin zur „lustigen Fasenacht, wenn die Muatt'r Kiachla bacht“ hatten die Kinder allesamt drauf. Schließlich besuchte der Trommler-Albert die Grundschüler bereits in der vergangenen Woche in der Schule und stellte sich vor. "Da haben wir natürlich die Faschingssprüchla kräftig geübt, damit heute nichts schief gehen kann", verrät Bernd Burkhardt. Den Kindern habe man aber auch den Brauch und den ernsten Hintergrund erklärt, warum und wie lange es die Kinderbrotspeisung in Burgau überhaupt gibt.

Vor über 400 Jahren gab der Magistrat Geld an Bäckereien, damit sie Mehl und Getreide kaufen. Das fertige Brot wurde dann an notleidende Kinder verteilt. Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Kinderbrotspeisung erst durch Georg Leimer und nach dem Zweiten Weltkrieg durch Burkhardts Schwiegervater, Albert Vogele, wiederbelebt worden, der als erstes die Figur des "Trommler-Albert" verkörperte. Das wussten bis zum Schulbesuch des Trommler Albert die wenigsten der Kinder.

Schulkindern sollen Tradition und Brauchtum vermittelt werden

Die Schülerinnen und Schüler haben sehr aufmerksam zugehört und sich für die Geschichte ihrer Stadt interessiert, sagt Schulleiterin Sabine Maar. Daher sei es wichtig, dass solche Veranstaltungen auch stattfinden können, damit den Kinder Tradition und Brauchtum vermittelt werden. Für die Erst- und Zweitklässler war es ohnehin die erste Kinderbrotspeisung ohne Corona-Auflagen. Aber auch bei den Viertklässlern seien die Erinnerungen derart verblasst, erzählt Maar. Wie sehr sich die Kinder über den Besuch des Trommler-Albert freuten, wird klar, als die Rektorin von einem Schüler erzählt, der ihr sagte: "Am liebsten höre ich in der Schule Schönes wie das."

Besonders freut sich Maar aber über eines: "Wir haben auch etliche Kinder mit Migrationshintergrund bei uns an der Schule." Darunter seien nicht nur Flüchtlingskinder aus der Ukraine, sondern auch die Kinder von aufgenommenen afghanischen Ortskräften, Syrern und Afrikanern. Sie alle seien sehr gut integriert. "Das merkt man daran, wie sie nicht nur am Brauchtum interessiert sind, sondern auch mitmachen", sagt Maar. Wie wichtig den Burgauerinnen und Burgauern ihr Faschingsbrauch ist, zeigt sich bei einem Gang durch die Stadt. Dort ist eine Skulptur dem "Leimer", eine andere ist dem "Trommler-Albert" gewidmet.

Kräftig geübt hat Trommler Albert die "Faschingssprüchla" mit den Schulkindern. Zur Belohnung gab es viele Süßigkeiten. Foto: Ralf Gengnagel

Die Geschäftsleute aus Burgau haben sich beileibe nicht lumpen lassen, sagt Assistent Jürgen Paluk an der Seite von Trommler-Albert. Verkleidet als Prinzessinnen, Cowboys oder Piraten vergleichen die Kinder ihre Beute. Die stolze Zahl von 32 Gewerbetreibenden, die vor ihren Geschäften mitfeierten, haben ihren Teil dazu beigetragen. Von der Metzgerei gab es zum Beispiel Wurst, die Bäckereien gaben Brezen und andere jede Menge Süßigkeiten. Den krönenden Abschluss machte am Burgauer Stadttor die Stadt Burgau. "Für die Kinder sei das immer ein riesen Spaß", sagt Bürgermeister Martin Brenner, als er frische Faschingskrapfen verteilte und ein letztes Mal der Faschingsspruch "Guatsla raus, Guatsla raus, Hio" zu hören war, auf den Burkhardt mit einem kräftigen „So isch’s recht, Hio“ antwortete.