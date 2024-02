Briefkasten der Post aus den Halterungen gerissen

Die Polizei findet einen Briefkasten, der neben einer Bushaltestelle in Burgau angebracht war, auf dem Boden. Jetzt werden Zeugen für den Vorfall gesucht.

Unbekannte haben ein Briefkasten der Post an der Bushaltestelle in der Augsburger Straße aus den Halterungen gerissen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei Burgau deswegen alarmiert. Die Beamten fanden den Briefkasten auf dem Boden. Der Kasten selbst wurde laut Polizei nicht geöffnet. Die Beamten nahmen den Briefkasten mit zur Dienststelle, um ihn am Montag der Post zu übergeben.

Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht von Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntagvormittag, 9.45 Uhr, Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden, Telefonnummer 08222/96900. (AZ)