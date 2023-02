Bühne frei für das Inklusive Theater in Burgau

Das Ensemble, das sich aus Menschen mit Behinderungen zusammensetzt und vom Neuen Theater Burgau angeleitet wird, probt für seine erste Aufführung.

Es ist ein ganz besonderes Theaterprojekt, das die Offene Behindertenarbeit der Caritas Augsburg mit dem Neuen Theater Burgau ins Leben gerufen hat und von "Aktion Mensch" gefördert wird: Beim Inklusiven Theater können Menschen mit Behinderung Erfahrung auf der Bühne sammeln. Das Ensemble besteht aus Personen unterschiedlichen Alters, manche mit, manche ohne Vorerfahrungen. Jeder kann so mitmachen, wie er ist und das einbringen, was er kann. Das Stück selbst entsteht aus den Ideen, der Lebensgeschichte und den Möglichkeiten des Ensembles und soll im Oktober aufgeführt werden.

Yasemin Kont ist Schauspielerin und seit langem auch am neuen Theater in Burgau. Sie hat sich in Zeiten von Corona ein zweites Standbein gesucht und es gefunden bei der Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH (CAB), einer 100-prozentigen Tochter des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg. Sie betreut dort Menschen mit Behinderungen, die in einem eigenen Zuhause leben und dabei Unterstützung benötigen und hat zusätzlich einen Theater-Workshop für Menschen mit Behinderungen angeboten. Seitdem wuchs in ihr die Idee gemeinsam mit Vera Hupfauer und Dörte Trauzeddel vom Neuen Theater Burgau eine bunt gemischte Gruppe auf die Beine zu stellen.

Die Profis des Neuen Theaters Burgau zeigen theaterpädagogische Übungen

Seit Oktober 2022 probt diese Gruppe miteinander. Zunächst stand das gegenseitige Kennenlernen auf dem Programm. Die drei Profis zeigen in jeder Probe theaterpädagogische Übungen, die den Neulingen die Ausdrucksformen des Theaters näherbringen. Es wird mit Stimme, Pantomime, Bewegung, Rhythmus und vielem mehr experimentiert. Das Biographische Theater schöpft aus der Lebens- und Erlebenswelt eines jeden Teilnehmers. Ihre persönlichen Gedanken, Gefühle und Lebenserfahrungen sind die Grundlage für das gemeinsame Stück. Ein Werk entsteht, das sich aus Beiträgen aller Darsteller zusammensetzt. Inzwischen geht es darum, eine Geschichte zu finden, die alles miteinander verbindet. Kleine Szenen werden gespielt, nach und nach soll ein Stück entstehen, das im Oktober auf die Bühne gebracht wird.