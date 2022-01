Bürger versammeln sich zur Mahnwache für Erhalt des Burgauer Schulgartens

Plus Künftig soll eine Mahnwache jeden Dienstag beim Schulgarten unterhalb der Mittelschule in Burgau stattfinden. Die Organisatorin schließt ein Bürgerbegehren nicht aus.

Auch wenn Grablichter seit geraumer Zeit bei Demos gegen Corona-Maßnahmen verwendet werden - hier hatten sie nichts mit diesem Thema zu tun. Und Organisatorin Daniela Doll betont, dass man den Schulgarten auch noch lange nicht als beerdigt ansehe. Die Lichter dienten nur dazu, auf die Mahnwache aufmerksam zu machen, gewissermaßen zur Verkehrssicherung. Bis auf Weiteres soll jeden Dienstagnachmittag jedoch auf die Gefahr hingewiesen werden, dass das Wäldchen abgeholzt werden könnte, sollten die Planungen der Stadt Burgau umgesetzt werden. Man werde nicht so leicht klein beigeben. Zum Auftakt kamen jetzt knapp 30 Bürgerinnen und Bürger.