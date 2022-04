Burgau entscheidet sich gegen weitere Tempo-30-Zone

Plus Im Bauausschuss wird kontrovers diskutiert. Am Ende plädiert die eine Hälfte der Räte dafür, die andere dagegen. Bei einer anderen Verkehrsregelung herrscht Einigkeit.

Es wurde lange und kontrovers diskutiert. Am Ende fasste Bürgermeister Martin Brenner zusammen: „Dann müssen wir uns etwas Neues einfallen lassen.“ Im Burgauer Bauausschuss ging es um die Frage: Soll der Bereich Maria-Theresia-Straße/Spitzstraße bei der Realschule und dem Kindergarten Heilig Kreuz als Tempo-30-Zone ausgewiesen werden? Auch über Parkregelungen an der Kapuzinerstraße wurde im Ausschuss debattiert.