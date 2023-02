Burgau feiert mit Rosenmontagsumzug den närrischen Höhepunkt

Partystimmung in Burgau: Tausende von Närrinnen und Narren strömten zum Rosenmontagsumzug auf die Straßen. Warum es diesmal nicht durch die Innenstadt ging.

Was für ein toller Rosenmontag für alle Närrinnen und Narren in der Marktgrafenstadt: Ganz Burgau war auf den Beinen, als sich um 13.33 Uhr der kilometerlange Umzug in Bewegung setzte. Begleitet von Hunderten Aktiven, Tausenden Zuschauern und ganz viel Sonne. Viele Faschingsbegeisterte aus der Region hatten nach Corona sehnsüchtig darauf gewartet. Und doch lief der traditionelle Umzug auch diesmal anders ab als in den vielen Jahren zuvor.

Die Stadt Burgau darf sich ungeniert Faschingshochburg nennen, das wurde am „laufiga Medig“ (Rosenmontag) mehr als deutlich. „Fasnacht isch meah liabe Leit, drom feirat mir heit, Hio“ – war zu hören und gefeiert wurde mit stolzen 109 Umzugsgruppen. Der Burgauer Gaudiwurm zählt damit zu einem der größten Faschingsumzüge in der Region. Organisiert hat ihn, wie in den Jahren zuvor, das Burgauer Faschingszugkomitee. Auch dessen Vorsitzender, Burgaus Bürgermeister Martin Brenner, freute es, dass sich nach der langen Corona-Pause der Umzug endlich wieder durch die Straßen schlängelte. Aber anders als sonst, ging der Zug nicht mehr durch die Innenstadt, sondern führte von der Käppelestraße bis zum Stadttor, über den Schmiedberg bis zur Kapuzinerhalle. "Wir hatten in den vergangenen Jahren immer zu große Verzögerungen", sagt Kulturamtsleiter Stefan Siemons. Deshalb habe man für dieses Jahr eine neue Strecke ausprobiert. Zudem sei das Stadttor ein regelrechtes Nadelöhr, durch das sonst die großen Faschingswagen mussten. Damit der Umzug flüssiger laufe, habe man sich für diese Strecke entschieden.

216 Bilder Die schönsten Fotos vom Rosenmontagsumzug in Burgau Foto: Bernhard Weizenegger

Rosenmontag: 55 Fußgruppen und 54 Motivwagen ziehen durch Burgau

Auf den Bürgersteigen jubelten Hunderte Verkleidete den 55 Fuß- und Musikgruppen und 54 Motivwagen, die ganz Burgau mit lauter Partymusik beschallten, zu. Angeführt wurde der Faschingszug von der Musikkapelle der Musikvereinigung der Handschuhmacher, gefolgt von den Stadtsoldaten und Trommler-Albert. Das Marktgrafenpaar der Burgavia, Kerstin, die reiselustige Dekoqueen und Tom, der Fleißige vom Zusamtal, sind nicht nur wegen des Faschings ein Herz und eine Seele, sondern seit dem Gumpigen Donnerstag auch verlobt.

Die vielen Umzugswagen, Fuß- und Musikgruppen präsentierten sich in den kreativsten Kostümen und mit verschiedensten Mottos: Silvia Schleifer etwa, die Vorsitzende der Faschingsgesellschaft Schleiferei aus Knöringen, war Piratenchefin und stolz auf ihren ältesten Piraten Herbert Hehnle, der im 80. Lebensjahr die Augenklappe zurechtrückte und das Umzugsschiff bestieg. Ins Auge fielen auch so manche Fußgruppen. Etwa die der Burgauerin Birgit Konrad, die mit ihren acht "Burgamer Mädla" als Simpsons Frauen unterwegs waren. Beim Kaffeekränzchen, so sagte sie, entstand die Idee, möglichst bunt verkleidet sein zu wollen. Am Montag waren sie mit selbst genähten Kostümen und blauen Haaren im Getümmel. Jacqueline Weh von der Showtanzgruppe der m+m´s aus Burgau war mit "ihrer" Faschingsgesellschaft ganz im Zeichen der Wahrsagerei unterwegs. Eine Glaskugel brauchte sie allerdings nicht, um sagen zu können, dass sie wie viele andere nach dem Umzug noch bis spät in die Nacht feiern wird.