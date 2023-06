Burgau festigt seine Freundschaft mit Knöringen in der Pfalz

Seit 45 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen. Während des Treffens zum halbrunden Jubiläum heulten in dem kleinen Ort sogar die Sirenen.

Die Geschichte der Partnerschaft Burgaus mit der Ortsgemeinde Knöringen in der Pfalz geht weit mehr als 45 Jahre zurück und hat ihren Ursprung im Burgauer Stadtteil Oberknöringen: Den Grundstein dazu legte seinerzeit Franz Bee, von 1972 bis 1978 dort Bürgermeister. Seine große Sorge war, dass der Name der damals selbstständigen Gemeinde im Zuge der anstehenden Gebietsreform seine Bedeutung verlieren würde. Sollten für die Stadtteile Limbach, Unterknöringen und Oberknöringen künftig tatsächlich die Bezeichnungen Burgau 1, Burgau 2 und Burgau 3 gelten?

Für Bee war dies gleichzeitig Anlass, zu recherchieren, ob es noch andere Orte namens „Knöringen“ gibt. Er wurde fündig: Knöringen in der Pfalz, eine von 14 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landau-Land im Landkreis Südliche Weinstraße, die heute etwa 480 Einwohner zählt. Schnell entstanden Kontakte, aus denen sich bis heute eine generationenübergreifende Freundschaft und Partnerschaft entwickelt hat.

Das Pfälzerlied als musikalischer Ankunftsgruß

2017 wurde das 40-jährige Bestehen in Oberknöringen groß gefeiert. Vor Kurzem, im Mai, machten sich knapp 80 Knöringer und Burgauer auf den Weg in die Pfalz zum 45. Jubiläum der Partnerschaft. Dass bei der Ankunft im kleinen Knöringen dann gleich die Sirenen heulten, damit hatten die Teilnehmer nicht gerechnet. Auch nicht, dass Knöringer Kinder, verkleidet als Amseln – die Bewohner werden liebevoll als „Knöringer Amseln“ bezeichnet – extra für sie das Pfälzerlied vortrugen.

Neben einer Fahrt mit dem Schoppenbähnel durch die Weinberge zur Weinverkostung oder einer Besichtigung der in der Pfalz einzigartigen historischen Erdkeller stand eines im Mittelpunkt: die Freundschaft. Höhepunkt bildete der Festabend, begleitet von der Musikkapelle Unterknöringen, mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden durch Burgaus Bürgermeister Martin Brenner und Knöringens Ortsbürgermeister Dieter Dietsch: „Die jahrzehntelangen freundschaftlichen Kontakte zwischen den Bürgern und Vereinen sollen weiter ausgebaut und gefestigt werden.“ Das bezeugten auch die gegenseitigen Gastgeschenke: jeweils eine in Handarbeit gefertigte Bank aus Holz und eine Tafel mit der Inschrift „Ein Platz für Freunde“, die an das 45-jährige Bestehen der Partnerschaft erinnern soll. Die für das schwäbische Knöringen bestimmte Bank soll ihren Platz bei der Oberknöringer Antoniuskapelle neben der Amsel aus Sandstein, dem Gastgeschenk der Pfälzer beim Treffen vor fünf Jahren, finden.

Die Feuerwehr eskortiert die Burgauer Delegation

Schade, wenn man nach zwei Tagen wieder die Heimreise antreten muss. Ein Dudelsackspieler entlockte diesem ungewöhnlichen Instrument Töne. Die Feuerwehr eskortierte die schwäbischen Gäste aus dem Ort, die dies als Zeichen der Wertschätzung begriffen.

Organisiert hatte die Fahrt der im Jahr 2019 gegründete Partnerschaftsverein der Stadt Burgau. „Es ist mehr als eine Partnerschaft“, betont die Vorsitzende Maria Huber. „Es ist eine Freundschaft, die auch für die nachfolgenden Generationen erhalten bleiben muss.“ Schon bald findet ein weiteres Partnerschaftstreffen statt. Vom 5. bis zum 7. August wird in Burgau in der Steiermark das 40. Jubiläum dieser kommunalen Freundschaft gefeiert. (AZ)