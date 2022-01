Burgau hat Abschied genommen von Altbürgermeister Konrad Barm

Während des Trauergottesdienstes hat Burgaus Bürgermeister Martin Brenner an seinen Vorgänger erinnert. Die Anteilnahme ist groß.

In der evangelischen Christuskirche in Burgau haben am Samstagvormittag Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Vereinen, Bundeswehr, Gesellschaft und Bürgerschaft sowie seine Familie des am vergangenen Montag verstorbenen Altbürgermeisters Konrad Barm gedacht. Auch der Platz vor der Kirche war für den Trauergottesdienst bestuhlt. Die Feuerwehr regelte den Verkehr.

Barms Nachfolger Martin Brenner, der während seiner Amtszeit sein Stellvertreter gewesen war, sprach stellvertretend für die verschiedenen Gruppierungen. In der gesamten Bevölkerung seien große Trauer und Bestürzung über den frühen Tod des langjährigen Bürgermeisters zu spüren, der nur 60 Jahre alt wurde. Er habe sich weit über Burgau hinaus große Anerkennung erworben, die Stadt habe eine außergewöhnliche Persönlichkeit verloren. Barm habe hier "gelebt, gewirkt und manchmal gelitten". Als er Bürgermeister wurde, sei er von Neuburg an der Kammel hierher gezogen, weil er der Überzeugung gewesen sei, in diesem Amt präsent sein zu müssen. Viele Projekte habe er vorangebracht und während seiner Amtszeit sei die Verschuldung Burgaus auf ein historisch niedriges Niveau gesenkt worden.

"Für andere Menschen etwas zu bewirken ist vielleicht das Motiv im Leben von Konrad Barm gewesen"

Er habe sich der Förderung ehrenamtlichen Engagements verpflichtet gefühlt und maßgeblich zum Erhalt der Faschingstradition in Burgau beigetragen. Gelegentlich habe er vielleicht etwas "schroff und kantig" gewirkt, doch es sei ihm immer um die Sache gegangen. "Wir zwei waren nicht immer einer Meinung", sagte Brenner, mitunter hätten sie hart miteinander gerungen. Aber fair und respektvoll - "wie es Demokraten tun". Das sei Barm stets wichtig gewesen. "Aber in den Zielen waren wir uns einig." Nicht zuletzt habe er sich auch für Menschen eingesetzt, die Hilfe brauchten.

In der evangelischen Christuskirche in Burgau ist des verstorbenen Altbürgermeisters von Burgau, Konrad Barm, gedacht worden. Foto: Christian Kirstges

Konrad Barm habe es geliebt, gut zu essen und danach seine Zigarre zu rauchen, in Gesellschaft zu sein. Er sei von ganzem Herzen Bürgermeister gewesen. Oder wie Pfarrer Peter Gürth sagte: "Für andere Menschen etwas zu bewirken, ist vielleicht das Motiv im Leben von Konrad Barm gewesen."

Der Verstorbene war in der Kirche aufgebahrt. Die Beisetzung im engsten Familienkreis war für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.