Burgau hat viel Potenzial für Freiflächen-Photovoltaikanlagen

Plus Ingenieur Walter Ryll zeigt mögliche Standorte nicht allein entlang der A8. Warum nicht jeder im Stadtrat die autobahnferneren Flächen positiv sieht.

Mit Herzblut arbeitet Ingenieur Walter Ryll aus Roggenburg seit 16 Jahren in der Bauleitplanung für erneuerbare Energien. Jetzt hat er sich im Auftrag der Stadt die Flächen von Burgau mit Blick auf neue Freiflächen-Photovoltaikanlagen angeschaut.

Mehr Sonnenstrom zu erzeugen, ist auch das Ziel des Gesetzgebers. Ryll sagt: "Es ist tragisch, dass es eines Krieges bedarf, um Abläufe zu beschleunigen." Zu zögerlich sei der Ausbau von PV-Anlagen gewesen. Jetzt gibt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 215 Gigawatt installierter PV-Leistung im Jahr 2030 als Zwischenziel vor. 2022 waren 67,4 Gigawatt installiert. Um das Ziel zu erreichen, wurde unter anderem der Korridor von PV-Anlagen entlang von Schienenwegen und Autobahn von 200 Meter auf 500 Meter erweitert. Außerdem wurde das Baurecht geändert, die Flächen entlang von Autobahnen und Schienenweg sind jetzt bis zu 200 Meter Entfernung im Außenbereich privilegiert. Damit ergibt sich gerade für die städtische Flur von Burgau, die ungefähr sieben Kilometer Autobahn einschließt, Potenzial für die Erzeugung von grünem Strom.

Hanglagen und Verschattungen verhindern teilweise Photovoltaik entlang der A8

Ryll sagt es ganz deutlich: "Es genügt ein Eigentümer, der will, ein Investor, der kann, und ein Bauantrag." Aufgrund von Hanglagen und Verschattungen erscheint Ryll aber Photovoltaik lediglich auf der Hälfte der beiden Seitenrandstreifen entlang der A8 als sinnvoll. Zusätzlich hat Ryll noch rund zehn Flächen auf Burgauer Flur auf der Karte eingezeichnet, wo Freiflächen-Fotovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen entstehen könnte. Sein Fazit: "In Summe kann Burgau erhebliches Potenzial zur Verfügung stellen."

Dritter Bürgermeister Herbert Blaschke (FDP) sprach sich dafür aus, zusätzlich zu den Seitenrändern der A8 keine Flächen mehr zur Verfügung zu stellen, um nicht noch mehr Grund und Boden der Landwirtschaft zu entziehen. Walter Ryll versuchte zu relativieren mit dem Hinweis, dass der vom Bund als Ziel gesetzte 150 Gigawatt-Zubau nur 0,9 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche benötige. Dass müsse die Landwirtschaft problemlos verkraften können, so Ryll. Auch Wolfgang Schneider (FWV) meinte, dass 144 Hektar entlang der A8 reichen. Ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb bewirtschafte 60 Hektar, es wären also rechnerisch gut zwei Betriebe, die schließen müssten.

Entlang der Bahnlinie kann in Burgau keine PV-Anlage entstehen

Eveline Kuhnert (Grüne) gab den Hinweis, dass es mittlerweile die Möglichkeit der Agri-Photovoltaik gebe, bei der die PV-Module so hochstehen, dass darunter Ackerbau möglich sei. Obst- und Sonderkulturen wären durch die Module vor Hagel oder Sonnenschäden geschützt. Entlang der Bahnlinie, die ebenfalls durch Burgauer Flur führt, können keine PV-Anlagen gebaut werden, in diesem Bereich verhindern Überschwemmungsgebiete oder Biotope Solaranlagen. Entschieden wurde in der Sitzung noch nichts. Bürgermeister Martin Brenner möchte dafür das endgültige Standortkonzept von Ryll abwarten.