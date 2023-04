Burgau

vor 34 Min.

Burgau-Hotel Sonnenhof: „Erwartungen sind mehr als erfüllt“

Plus Vor einem Jahr, beinahe auf den Tag genau, eröffnete das Burgau-Hotel Sonnenhof. Was sich seitdem verändert hat und was noch geplant ist.

Von Peter Wieser

Ein Hotel in Burgau, braucht es das? Der Frühstücksraum jedenfalls ist an diesem Mittwochvormittag voll. Ebenso der Parkplatz. Neben dem Pkw mit Schweizer Kennzeichen steht einer mit einem niederländischen, ein italienischer und einer aus Luxemburg ist ebenfalls da und auch zahlreiche weitere aus den verschiedensten Regionen Deutschlands. Ein Jahr vorher, am Karfreitag 2022, hat das Burgau-Hotel Sonnenhof seine ersten Gäste begrüßt und war gut gebucht.

„Wir wollen einen Mehrwert in die Markgrafenstadt bringen“, hatte Investor Robert Manhardt seinerzeit betont. Aber zurück zu der Frage: 56 Zimmer in verschiedenen Kategorien – ist der Bedarf für ein solches Hotel in Burgau vorhanden? Sohn Jochen Manhardt, Geschäftsführer des Burgau-Hotels Sonnenhof erklärt: Tatsächlich hätten sich manche Burgauerinnen und Burgauer das anfangs nicht recht vorstellen können. Der Gedanke sei gewesen, Gäste aus jedem Bereich anzusprechen: Familien mit Kindern, Geschäftskunden, Durchreisende für einen Zwischenstopp für die nächste Etappe oder auch solche für einen längeren Aufenthalt. „Die Erwartungen haben sich mehr als erfüllt. Wir sind absolut international unterwegs und die Gäste fühlen sich wohl“, so Manhardt. Das Hotel sei vom ersten Tag an hervorragend angenommen worden. Eine wichtige Rolle spiele natürlich Legoland Deutschland. Von Anfang an zählten zudem viele Business-Kunden aus allen Nationen, von Burgauer Unternehmen oder solchen aus der Region, zu den Gästen – auch jetzt in den Osterferien.

