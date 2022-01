Burgau ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen

In einer digitalen Veranstaltung sind mehrere Gemeinden aufgenommen worden. Auch Burgau hat jetzt die Urkunde erhalten.

Die Stadt Burgau ist jetzt Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune Bayern (AGFK Bayern). Kürzlich fand die digitale Auszeichnungsveranstaltung „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern 2021 und Gewinner im Stadtradeln in Bayern 2021“ statt. Kerstin Schreyer, Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, eröffnete die Veranstaltung. In ihrer Einleitung betonte sie, wie wichtig eine moderne, attraktive Infrastruktur sei. Eine gute Vernetzung zwischen Fahrrad, Bus und Bahn sei unerlässlich. Um dies zu fördern, seien insgesamt 200 Millionen Euro Unterstützungsgelder angelegt.

Matthias Dießl, Vorsitzender der AGFK, erläuterte, dass es momentan 93 Mitgliedskommunen gebe. Diese beachtliche Zahl freue ihn sehr, vor allem, da die AGFK Bayern dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert.

Burgau ist rückwirkend zum 1. Dezember aufgenommen worden

Zunächst wurden bei der Online-Veranstaltung 15 Kommunen ausgezeichnet und weitere vier Kommunen erhielten die Rezertifizierung. Dann stand die Aufnahme der neuen Mitglieder im Fokus. Neben zehn weiteren Gemeinden erhielt auch die Stadt Burgau, vertreten durch Bürgermeister Martin Brenner, Stadträtin Heidi Häuser (Fahrradbeauftragte der Stadt) und Katja Maier, die seitens der Stadtverwaltung die organisatorischen Vorarbeiten zum Beitritt koordiniert hatte, eine Urkunde. Dadurch wird die Stadt Burgau offiziell rückwirkend zum 1. Dezember als Mitglied in die AGFK Bayern aufgenommen.

Abschließend erhielten noch fünf Kommunen für „Stadtradeln in Bayern“ sowie einige Schulen für „Schulradeln in Bayern“ eine Auszeichnung, teilt die Stadt Burgau mit. (AZ)