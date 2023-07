Burgau: Jugendlicher schlägt Fußgängerin Plastikstock auf Handgelenk

Die 56 -Jährige ist durch die Attacke verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern.

Eine 56-jährige war Frau zu Fuß am frühen Freitagabend auf der Ortsverbindungsstraße von Scheppach in Richtung Burgau unterwegs. Von hinten fuhr ein E-Scooter an ihr vorbei. Ein etwa 14 Jahre alter Jugendlicher, der verbotswidrig hinten auf dem E-Scooter als Mitfahrer stand, schlug beim Vorbeifahren der Frau mit einem Plastikstock auf ihr Handgelenk. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Eine Täterbeschreibung konnte sie nicht abgeben. Die Polizei Burgau ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls, Telefon 08222/96900. (AZ)