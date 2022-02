Burgau

Burgau, Kötz und Kammeltal sollen einen gemeinsamen Radweg bekommen

Plus Die drei Kommunen Burgau, Kötz und Kammeltal wollen in ein Förderprogramm für einen interkommunalen Radweg aufgenommen werden. Burgau will aber noch mehr.

Von Christian Kirstges

Um den Radverkehr im Sinne des Klimaschutzes zu fördern, hat das bayerische Verkehrsministerium das Förderprogramm "Radoffensive Klimaland Bayern" aufgelegt. Wenn die nötigen Mittel bereitgestellt werden, sollen hierfür zusätzlich bis 2030 jährlich Beträge in Höhe von zehn Millionen Euro verfügbar sein. Vor allem innovative Ideen, die interkommunale Zusammenarbeit beim Ausbau des Radwegenetzes und eine bessere Nutzung vorhandener Wege im Forst und entlang von Bahnlinien stehen im Fokus. Der Fördersatz beträgt 80 bis 90 Prozent, Bewerbungen können bis 28. Februar eingereicht werden. In Burgau gibt es, so hieß es jetzt im Stadtrat, seit geraumer Zeit Gespräche mit den Gemeinden Kötz und Kammeltal, um einen gemeinsamen Radweg zwischen den Ortsteilen Limbach, Hammerstetten und Ebersbach zu bauen.

