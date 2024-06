Burgau

vor 17 Min.

Burgau unterstützt mit Storchenfest die Hochwasseropfer

Plus Nach der Überschwemmung steht Burgau zusammen. Trotz der Katastrophe wird die Veranstaltung des Handels- und Gewerbevereins stattfinden, um Spenden zu sammeln.

Von Ralf Gengnagel

Der Storch gilt als ein Symbol für neues Leben und Hoffnung und soll jetzt in Burgau eine ganz besondere Rolle spielen. Trotz der Hochwasserkatastrophe vor zwei Wochen, die auch die Stadt Burgau schwer getroffen hat, hat der Handels- und Gewerbeverein in enger Abstimmung mit der Stadt beschlossen, das alljährliche Storchenfest am 22. Juni stattfinden zu lassen. Dieses Jahr steht es unter einem besonderen Vorzeichen: Es wird dazu genutzt, Spendengelder für die Hochwasseropfer zu sammeln.

Ob das Storchenfest überhaupt stattfinden soll, darüber haben der Handels- und Gewerbeverein sowie die Stadt Burgau intensiv beraten und verschiedene Perspektiven berücksichtigt. "Viele Bürgerinnen und Bürger sitzen gerade mit viel Leid und großer Sorge auf einem großen Schaden", sagt Harald Dalm, der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins. Ein fröhliches Fest und Feierlaune könnte einerseits als unangemessen empfunden werden. Es gab aber auch Stimmen, die sich für das Fest aussprachen und eine wichtige Chance darin sehen, dringend benötigte Spenden für die Hochwassergeschädigten zu sammeln und gleichzeitig der Gemeinschaft einen Hoffnungsschimmer zu bieten. Die Idee des Storchenfestes entstand ja während der Coronazeit, um zu helfen und zu unterstützen, ergänzt Bürgermeister Martin Brenner. Damals waren es hauptsächlich die Gastronomen, denen man helfen wollte. "Jetzt nehmen wir das Storchenfest zum Anlass und unterstützen die Hochwassergeschädigten."

