Burgau vergibt Aufträge für den Feuerwehr-Erweiterungsbau

Nördlich der bestehenden Fahrzeughalle wird das Gelände des Feuerwehrhauses in Burgau an der Haldenwanger Straße 35 bebaut. Es entstehen weitere Stellplätze für Einsatzfahrzeuge.

Plus In Sachen Erweiterungsbau am Feuerwehrgerätehaus in Burgau geht der Stadtrat den nächsten Schritt und vergibt die Aufträge der ausgeschriebenen Gewerke.

Von Ralf Gengnagel

Bereits im Oktober entschied der Stadtrat Burgau, dass die Freiwillige Feuerwehr mehr Platz in Form eines nördlichen Ausbaus bekommt. Trotz erheblicher Überschreitung der Gesamtkosten, fassten nun die Rätinnen und Räte einen Grundsatzbeschluss, das Bauvorhaben weiter wie geplant durchzuführen, auch wenn wegen der aktuellen Marktlage die Gesamtkosten erheblich überschritten werden. Die Aufhebung der Ausschreibungen wäre vergaberechtlich zwar möglich, informierte Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) in der jüngsten Stadtratssitzung, eine erneute Angebotseinholung würde aber voraussichtlich nicht zu besseren Ergebnissen führen.

