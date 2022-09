Burgauer Bauausschuss stimmt gegen geplantes Mehrfamilienhaus

Plus Nachverdichtung ja – aber nicht um jeden Preis. Das war das Ergebnis im Bauausschuss, als es um ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus in der Landrichter-von-Brück-Straße ging.

In der ersten Sitzung des Burgauer Bau- und Umweltausschusses nach der Sommerpause hatten die Rätinnen und Räte über eine ganze Menge Bauanträgen zu beraten. Der Sitzungssaal war von Besucherinnen und Besuchern gut gefüllt. Und das hatte auch einen Grund. Denn kurz vor der Zusammenkunft des Gremiums erhielt Bürgermeister Martin Brenner (CSU) eine Unterschriftenliste besorgter Anwohner, die damit ihren Einwände gegen ein Mehrfamilienhaus Gehör verschafften.